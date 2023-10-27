Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва ждет второго ребенка

Олимпийская чемпионка Сочи – 2014 в командном турнире Екатерина Боброва рассказала, что ждёт второго ребёнка.

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Фигуристка выложила в соцсетях юмористическое видео с намёком: в ролике она пробует много разнообразной еды, а потом выходит из-за стола с округлившимся животом.

Боброва подтвердила «Чемпионату», что беременна. Екатерина и её муж Андрей Депутат, выступавший в парном катании, уже воспитывают сына Александра, который родился в апреле 2019 года.