Алиев выиграл короткую программу на этапе Гран-при России

Победитель чемпионата Европы 2020 года Александр Алиев выиграл короткую программу в мужском одиночном катании на этапе Гран-при России в Красноярске.

Алиев стал единственным из всех участников, кто преодолел отметку в 100 баллов. Его результат - 100,45. балла. Второй результат показал призер ЧЕ-2019 Александр Самарин - 93,92 балла.

Пока замыкает тройку лучших Федор Зонов - 80,38. Неудачно выступил победитель финала Гран-при России Петр Гуменник, получивший за свой прокат от судей 70,41 балла.