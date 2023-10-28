Фигуристка Морозова получила повреждение в столкновении с Шанаевой

Травма, полученная на тренировке, не повлияет на планы Аннабель Морозовой — она выступит в произвольном танце на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию, рассказала тренер спортсменки Анжелика Крылова, серебряный призёр Олимпиады-1998 в танцах на льду. Об этом пишет ТАСС.

Накануне на разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева задела коньком ногу Морозовой. Несмотря на это, девушка вместе с партнером Игорем Еременко вышла на лед и представила программу.

После исполнения ритм-танца Аннабель ушла в зону объявления оценок. На ее лице были заметны слезы. Затем Еременко отнес ее на руках к врачу.

«Сейчас Морозовой врачи накладывают несколько швов. Завтра она будет кататься», — уточнила Крылова.