Алиев стал победителем этапа Гран-при России по фигурному катанию

На третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске завершились соревнования у мужчин. Победителем стал Дмитрий Алиев, набравший 260,07 балла. Серебро досталось Дмитрию Самарину (256,99). Тройку призеров замкнул Петр Гуменник (242,77). После короткой программы

Алиев также был лидером соревнований, а вот Петр Гуменник шел всего лишь восьмым. Алиев является чемпионом Европы 2020 года, в том же году он выиграл чемпионат России.

29 октября свои произвольные программы продемонстрируют девушки. После короткой программы лидирует Мария Агаева.