Российская фигуристка призналась, что боится рожать

«Интриги из того, увидите вы его тут у меня или нет, делать не буду — не увидите. Он максимально не публичный человек, у него нет инсты да и фоток особо. Короче, такой, каким и должен быть настоящий мужчина.



Боюсь ли рожать? Да конечно боюсь. Но понимаю, что другого выхода, как бы тупо это ни звучало, у меня нет, поэтому просто стараюсь максимально подготовиться», — ответила Даванкова.