Скончался двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов

Протопопов выступал в парном катании вместе с Людмилой Белоусовой . Пара выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968.

Также Белоусова и Протопопов четыре раза побеждали на чемпионатах мира, три раза брали серебро и один раз бронзу.