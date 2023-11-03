Скончался двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов

Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни.
Протопопов выступал в парном катании вместе с Людмилой Белоусовой. Пара выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968.
Также Белоусова и Протопопов четыре раза побеждали на чемпионатах мира, три раза брали серебро и один раз бронзу.
После завершения карьеры пара проживала в Швейцарии.
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Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни
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