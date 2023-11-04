Вайцеховская обвинила Тутберидзе в тщеславии

«Каким образом за это непростое во всех отношениях время можно было получить два высших образования, не имея никакой связи с Россией за исключением дорогущих и потому редких звонков домой — тоже вопрос без ответа.



Не говоря уже о том, что при той зашкаливающей степени тщеславия, которую мы так или иначе наблюдаем у героини, эти дипломы уже миллион раз были бы продемонстрированы публике», — написала Вайцеховская.