Появились подробности смерти фигуриста Протопопова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов скончался 31 октября в Интерлакене (Швейцария). Бывший спортсмен умер во сне на 92 году жизни, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) со ссылкой на журналиста и двукратного чемпиона ФРГ в мужском одиночном катании Зеппа Шёнмецлера.

В Федерации напомнили, что Протопопов во время активной спортивной карьеры выступал на соревнованиях в паре с Людмилой Белоусовой.