Получившая гражданство Грузии дочь Тутберидзе выиграла турнир в Казахстане

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, начавшие выступать за Грузию, заняли первое место на турнире в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

Пара участвовала в танцах на льду на турнире серии «Челленджер» - Мемориал Дениса Тена. В сумме за ритм-танец и произвольный танец Дэвис и Смолкин набрали 192,67 балла. Второе место завоевали Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Беньямин Стефан из ФРГ (179,42), на третьем украинские фигуристы Мария Пинчук и Никита Погорелов (167,22).

О переходе Дэвис и Смолкина стало известно в начале июня, когда исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на смену их спортивного гражданства.

Дэвис — дочь российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина. Пара живет и тренируется в США. В сезоне 2021/22 фигуристы заняли 7 место на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде.