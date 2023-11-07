Канадский тренер приговорен к году тюрьмы за преступление сексуального характера.

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Как сообщает CBC, речь идет о 61-летнем Ришаре Готье, который специализируется на парном катании. Его обвиняли по двум эпизодам 1984 и 1985 годов в отношении фигуриста-подростка, которому на тот момент было от 14 до 15 лет.

В частности, Готье обвинили в том, что он купался, а также лежал с несовершеннолетним в постели, будучи обнаженным.

Тренер избежал более длительного срока из-за смягчающих обстоятельств: суд принял во внимание возраст самого Готье на момент преступления (23 года), а также отсутствие других судимостей.

В свою защиту Готье отметил, что в те времена личные отношения между спортсменами и тренерами были менее регламентированы. Он подтвердил, что ему «не хватило рассудительности», оставаясь наедине с учеником, но при этом отрицал какие-либо действия сексуального характера.

Адвокат Готье не стал давать комментарии после вынесения приговора. Потерпевший в свою очередь выразил надежду, что его история вдохновит других высказываться о неправомерных действиях как можно раньше.