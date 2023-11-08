Фетисов рассказал о последней воле Олега Протопопова

«Я ищу контакты на данный момент. Последние пару лет у меня не получалось общаться. Насколько мне известно, Людмилу кремировали и Олег Алексеевич держал её у себя в доме. И я точно знаю, что в завещании было указано, чтобы их кремировали и похоронили в Санкт Петербурге.



Стараюсь понять, что происходит. Пока не получается. Возможно, получится через наше посольство в Швейцарии. Ищу, каким образом на это всё можно повлиять. Как только и если получится, то окажу содействие по похоронам в Санкт Петербурге, конечно. Сейчас пока не понимаю, где, что и как искать. Особенно в этой ситуации, международная обстановка всё усложняет», — сказал Фетисов «Матч ТВ».