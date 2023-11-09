Глава USADA о деле Валиевой: справедливость была разгромлена

«Это продолжение пародии, которая подорвала доверие спортсменов к системе. В справедливости для спортсменов, которые почти два года ждут своих медалей, было не просто отказано. Справедливость была разгромлена. Спортсмены никогда не смогут вернуть тот момент, который был бы у них на олимпийском пьедестале», — приводит слова Тайгарта USA Today.