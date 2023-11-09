В кастинге Авербуха на роль Коровы на льду участвуют Медведева, Башаров и Михеева

«Этот спектакль — это определенный вызов для меня, — рассказал Авербух «Газете.Ru». — Уже давно я не делал произведения на сценарии современных авторов, а «Корова на льду» — это замечательная книга, написанная талантливым детским автором из Санкт-Петербурга Антоном Соя.



Он написал много интересных рассказов. Это интеллигентные, интересные, легкие и понятные детям истории. Наверное, пришло время именно такой истории и для меня. За спиной нашей компании и «Щелкунчик», и «Снежная королева», и «Малыш и Карлсон», и «Бременские музыканты», и «Волшебник страны Оз». Все это знаковые и всем известные произведения.



В этом году мы идем на определенный риск и впервые берем произведение, не являющееся столь известным и настолько популярным как вышеперечисленные. Однако я надеюсь, что ледовые шоу Ильи Авербуха уже завоевали определенный кредит доверия у зрителей, и они знают, что мы всегда умеем удивлять и найти оригинальный подход. Возможно, такая впервые «оживляемая» история на льду привлечет внимание и детской, и взрослой аудитории».