Трусова рассказала об инциденте на ЧМ-2018, где впервые исполнила 2 четверных

«Много ли эмоций было, когда удалось в одной программе исполнить четверной сальхов и четверной тулуп? Наверное, было, но я очень много раз на тренировках катала чисто к тому моменту. На протяжении месяца я один-два раза, может, ошиблась. Я думала, что могу ошибиться на одном. Но, конечно, была очень рада, что оба получились. Потом пришло осознание, что я первая в мире: и тулуп первая, и два четверных первая. Это, конечно, безумно приятно. Потом у меня спрашивали, какие у меня чувства: у меня, кроме радости и счастья, никаких больше чувств не было.



Какой старт запомнился больше всего? Чемпионат мира, на котором я прыгнула два четверных — это был яркий момент в моей жизни. Я приехала туда очень хорошо подготовленная, даже с учётом того, что все тренеры, кроме Сергея Розанова, были на Олимпиаде. Где-то помогали мальчики из нашей группы, что-то подсказывали, потому что я вкатывала два четверных — для девочки это вообще было сложно на тот момент, никто не делал. Мальчики, у кого получалось, помогали мне и говорили, что нужно сделать. Я приехала очень хорошо готовая.



Когда была первая тренировка на чемпионате мира, там был очень старый, очень холодный каток. Когда я встала на свою программу, начала заезжать на четверной сальхов первым элементом, полностью выключился свет. Настолько, что не было видно ничего — там нигде не было окон. Сергей Викторович тогда закричал: «Стой!» Прям на моменте, когда я должна была отрываться. Я не вкрутилась в него, слава богу, это было бы очень опасно. Через какое-то время свет включили и мне по новой поставили музыку. Но это было очень страшно.



В произвольной я заболела, я выходила и мне было очень холодно. Когда я докатала, нас взяли первый раз на допинг. На следующий день было уже вообще тяжело, потому что были ещё показательные, а я уже очень сильно болела», — сказала Трусова в «Прокат show» на Окко.