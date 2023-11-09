Валиеву назвали символом величия российского спорта

«Сложно оценивать шансы, тем более, когда все очень искусственно и политизировано. Скажу одно: Камила Валиева, в любом случае, для нас — герой, гордость и символ величия российского спорта. Я бы пожелал ей не обращать на все это внимание. Конечно, бороться надо, но не принимать близко к сердцу. Быть верной самой себе и идти дальше с высоко поднятой головой», — считает Хасиков.