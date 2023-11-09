ФФККР и СКР отозвали иски из CAS по части отстранения от турниров

Федерация фигурного катания на коньках (ФФККР) и Союз конькобежцев России ( СКР ) приняли решение прекратить судебный процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об отстранении от международных стартов и отозвали иски, сообщает «Матч ТВ».

«Разбирательство по делу ФФККР, СКР, Семена Елистратова , Ангелины Голиковой , Евгении Тарасовой и Владимира Морозова против Международного союза конькобежцев (ISU) прекращено, поскольку заявители отозвали свою апелляцию», — заявили в CAS.

9 ноября в CAS начались слушания по делу Камилы Валиевой. Первые слушания состоялись в сентябре, но суд отложил вынесение вердикта до ноября для подготовки дополнительных документов. Разбирательство продолжится 10 ноября. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.