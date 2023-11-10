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Жулин поддержал назвавших дело Валиевой пародией американцев

Заслуженный тренер России Александр Жулин поддержал слова американцев, назвавших дело фигуристки Камилы Валиевой пародией. Его слова приводит РИА Новости.

Жулин поддержал американцев, назвавших дело Валиевой пародией
© Lenta.ru

«Вся история с Камилой Валиевой превратилась в фарс. Это уже смешно смотрится. Согласен, что затягивание этого дела подрывает правосудие, но вряд ли слова Тайгерта повлияют на Спортивный арбитражный суд», — заявил Жулин.

Он подчеркнул, что относится к этой ситуации скептически, но хочет, чтобы Камилу оправдали.

9 ноября генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что дело спортсменки, из-за которого сборная США до сих пор не получила медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине, подорвало доверие американцев к антидопинговой системе. По его мнению, справедливость потерпела поражение.

Ранее стало известно, что Валиева повторно выступит перед арбитрами Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. До этого слушания по ее делу прошли с 26 по 29 сентября.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.