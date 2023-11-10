Жулин поддержал американцев, назвавших дело Валиевой пародией

Заслуженный тренер России Александр Жулин поддержал слова американцев, назвавших дело фигуристки Камилы Валиевой пародией. Его слова приводит РИА Новости.

«Вся история с Камилой Валиевой превратилась в фарс. Это уже смешно смотрится. Согласен, что затягивание этого дела подрывает правосудие, но вряд ли слова Тайгерта повлияют на Спортивный арбитражный суд», — заявил Жулин.

Он подчеркнул, что относится к этой ситуации скептически, но хочет, чтобы Камилу оправдали.

9 ноября генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что дело спортсменки, из-за которого сборная США до сих пор не получила медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине, подорвало доверие американцев к антидопинговой системе. По его мнению, справедливость потерпела поражение.

Ранее стало известно, что Валиева повторно выступит перед арбитрами Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. До этого слушания по ее делу прошли с 26 по 29 сентября.