В ФФКР рассказали о последствиях пропуска сезона Трусовой и Щербаковой
Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Кононыхин рассказал о последствиях пропуска нынешнего сезона олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой и серебряной призеркой Игр Александрой Трусовой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По его словам, это не привело к технической деградации женского одиночного катания.
«Я не заметил упрощения техники. На мой взгляд наоборот. Происходит естественная смена поколений», — заявил Кононыхин.
Он также отметил, что уровень женского одиночного катания в России очень высокий.
«Скоро появятся новые звезды, которые также блеснут новыми прыжками», — сказал Кононыхин.
О решении Трусовой пропустить соревновательный сезон-2023/2024 стало известно 30 августа. Щербакова не объявляла о пропуске сезона, но спортсменка не заявлена ни на одни соревнования и не включена в состав сборной России.