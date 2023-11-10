В ФФКР рассказали о последствиях пропуска сезона Трусовой и Щербаковой

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Кононыхин рассказал о последствиях пропуска нынешнего сезона олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой и серебряной призеркой Игр Александрой Трусовой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По его словам, это не привело к технической деградации женского одиночного катания.

«Я не заметил упрощения техники. На мой взгляд наоборот. Происходит естественная смена поколений», — заявил Кононыхин.

Он также отметил, что уровень женского одиночного катания в России очень высокий.

«Скоро появятся новые звезды, которые также блеснут новыми прыжками», — сказал Кононыхин.