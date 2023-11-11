Российская фигуристка рассказала, почему не выходит замуж за футболиста «Зенита»

«Игорь, когда свадьба? Да нет, на самом деле, мы оба к этому не готовы. Мне кажется, у него еще большие, глобальные цели не достигнуты, которые он бы хотел достичь в футболе. И мне не до этого, потому что много тренируюсь, отдаю себя всю на льду. Даже мысли о свадьбе не закрадывалось. Ни у одного, ни у другого. Не знаю, поживем — увидим. Я не тороплю, я не давлю. Как он созреет, так созреет», — сказала Самодурова.