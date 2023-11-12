Фигурист Дикиджи выиграл Гран-при России в Казани

Фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на четвёртом этапе Гран-при России в Казани в мужском одиночном катании, набрав 287,40 балла. На втором месте Евгений Семененко (266,24), лидировавший после короткой программы казанского этапа Гран-при. Бронзовым призёром этапа стал фигурист Глеб Лутфуллин с результатом 257,63 балла.