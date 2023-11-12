Фигурист Дикиджи выиграл Гран-при России в Казани

Фигурист Владислав Дикиджи выиграл Гран-при России в Казани, Семененко — второй
Фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на четвёртом этапе Гран-при России в Казани в мужском одиночном катании, набрав 287,40 балла. На втором месте Евгений Семененко (266,24), лидировавший после короткой программы казанского этапа Гран-при. Бронзовым призёром этапа стал фигурист Глеб Лутфуллин с результатом 257,63 балла.
Фигурное катание. Гран-при России, четвёртый этап. Мужчины. Итоговое положение
1. Владислав Дикиджи — 287,40 балла.
2. Евгений Семененко – 266,24.
3. Глеб Лутфуллин – 257,63.
4. Макар Игнатов — 246,15.
5. Фёдор Зонов – 240,92.
6. Даниил Самсонов – 226,62.
7. Андрей Мухортов – 225,67.
8. Григорий Фёдоров – 223,32.
Чемпионат.com: главные новости