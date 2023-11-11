Тарасова: Валиева проявила силу духа, выйдя на лед после суда

Российская фигуристка Камила Валиева продемонстрировала сильный характер, удачно выступив на Гран-при России на следующий день после слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, передает ТАСС.

Накануне CAS сообщил, что завершил слушания по делу Валиевой. Решение будет вынесено в январе 2024 года.

Сегодня Валиева удачно выступила в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани. Спортсменка набрала 81,09 балла и лидирует в турнире.

Татьяна Тарасова считает, что фигуристка находится в хорошей спортивной форме и смогла удачно откатать каждый элемент. При этом было заметно, что на выступлении Валиевой не сказались эмоции от слушаний в CAS.

«Она сильная девочка. Но мы не знаем, чего ей стоит обладать такой силой», – сказала Тарасова.