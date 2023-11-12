Фетисов попросил МИД помочь с похоронами фигуриста Протопопова

Известный хоккеист Вячеслав Фетисов попросил МИД России помочь похоронить в Петербурге фигуриста Олега Протопопова. Об этом сообщает ТАСС.

«Я попросил МИД, чтобы они выяснили, но пока ответа нет», - сказал Фетисов.

По его словам, если есть завещание, то Протопопов должен быть захоронен на том же кладбище, где лежат его родственники. Однако сначала нужно понять, существует ли данное завещание и другие необходимые документы.

Фигуристы Олег Протопопов и Людмила Белоусова были победителями Олимпиады в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Четыре раза подряд спортсмены выигрывали золото чемпионатов мира (1965-1968) и Европы (1965-1968).

В 1979 году пара, находясь вместе с Ленинградским балетом на льду на гастролях в Швейцарии, попросила политического убежища и отказалась возвращаться в СССР. После этого невозвращенцев лишили званий мастеров спорта и стали называть предателями.

Белоусова и Протопопов заявили, что в СССР им не давали развиваться, и они считали, что за границей их талант оценят по достоинству.