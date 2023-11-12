Навка прокомментировала неудачу Валиевой в Казани
Татьяна Навка высказалась о неудачном выступлении Камилы Валиевой, занявшей четвертое место на турнире в Казани. Навку цитирует издание «Чемпионат».
«И давление, и, может быть, плохое самочувствие могло сказаться. Я же не нахожусь в команде, поэтому мне тяжело судить», — прокомментировала Навка.
По ее словам, прессинг, оказываемый на Валиеву западными спортивными функционерами, не мог пройти бесследно. Однако расстраиваться Камиле не нужно. Впереди у нее множество турниров и возможностей наверстать упущенное. У нее будет «свой сезон».
«Я в ней не сомневаюсь, — добавила олимпийская чемпионка.
Камила Валиева сенсационно осталась без медали на этапе Гран-при России в Казани. Она заняла четвертое место. Победительницей стала Софья Муравьёва. На втором месте Алина Горбачёва. На третьем — Дарья Садкова.
В воскресенье прокат давался Валиевой очень тяжело.
«Камила катила медленно, каждый элемент стоил ей заметных усилий. Заканчивала прокат Камила в тишине — немного опоздала по музыке. А затем села на лёд и расплакалась. На это было больно смотреть», — пишет «Чемпионат».