Навка прокомментировала неудачу Валиевой в Казани

«И давление, и, может быть, плохое самочувствие могло сказаться. Я же не нахожусь в команде, поэтому мне тяжело судить», — прокомментировала Навка.

По ее словам, прессинг, оказываемый на Валиеву западными спортивными функционерами, не мог пройти бесследно. Однако расстраиваться Камиле не нужно. Впереди у нее множество турниров и возможностей наверстать упущенное. У нее будет «свой сезон».