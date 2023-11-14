Бестемьянова высказалась о словах Родниной про "первенство ЖЭКа"

«Со словами Родниной про то, что Гран-при России – первенство ЖЭКа, не согласна совершенно. Только что прошёл Гран-при в Казани, где были полные трибуны, мы это видели. Поэтому не знаю о каких пустых трибунах шла речь в заявлении Родниной. На юниорских соревнованиях было немного зрителей, но это нормально. На взрослых было много людей", — цитирует Бестемьянову Legalbet.