Бестемьянова высказалась о словах Родниной про "первенство ЖЭКа"

Бестемьянова — о словах Родниной про первенство ЖЭКа: не согласна совершенно
Олимпийская чемпионка 1988 года, четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала слова Ирины Родниной о том, что Гран-при России по фигурному катанию похоже на первенство ЖЭКа.
«Со словами Родниной про то, что Гран-при России – первенство ЖЭКа, не согласна совершенно. Только что прошёл Гран-при в Казани, где были полные трибуны, мы это видели. Поэтому не знаю о каких пустых трибунах шла речь в заявлении Родниной. На юниорских соревнованиях было немного зрителей, но это нормально. На взрослых было много людей", — цитирует Бестемьянову Legalbet.
Напомним, этап Гран-при России в Казани среди взрослых фигуристов состоялся 11-12 ноября.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.
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