Тарасова рассказала, в чем уникальность завершившей карьеру пары фигуристов

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, завершившие карьеру, являются одной из лучших пар в истории России, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Об этом пишет РБК.

Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры в понедельник, 13 ноября, в подкасте «Произвольная программа» на «Первом канале».

Тарасова отметила, что фигуристы были одной из ведущих пар в национальной сборной. Она добавила, что Евгения и Владимир стали серебряными призерами Олимпийских игр и могли достичь еще большего.

По ее мнению, Тарасову и Морозова можно без преувеличения назвать одной из лучших российских пар в истории.

«Их уникальность заключалась в очень хорошем исполнении настоящих чувств и эмоций», — подчеркнула тренер.