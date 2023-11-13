Тарасова рассказала, в чем уникальность завершившей карьеру пары фигуристов
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, завершившие карьеру, являются одной из лучших пар в истории России, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Об этом пишет РБК.
Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры в понедельник, 13 ноября, в подкасте «Произвольная программа» на «Первом канале».
Тарасова отметила, что фигуристы были одной из ведущих пар в национальной сборной. Она добавила, что Евгения и Владимир стали серебряными призерами Олимпийских игр и могли достичь еще большего.
По ее мнению, Тарасову и Морозова можно без преувеличения назвать одной из лучших российских пар в истории.
«Их уникальность заключалась в очень хорошем исполнении настоящих чувств и эмоций», — подчеркнула тренер.
Напомним, что в активе пары серебро в парном катании на Играх в Пекине и серебро в командном турнире на Олимпиаде-2018. Кроме того, они завоевали две серебряные медали и бронзу на чемпионатах мира, две золотые, три серебряные и две бронзовые медали — на чемпионатах Европы.