ФФККР опубликовала изменения в календаре соревнований

Чемпионат России по прыжкам перенесён из Санкт-Петербурга в Москву на более поздний срок. Турнир шоу программ «Русский вызов» наоборот из столицы перенёсся в Петербург. Кубок Первого канала состоится на несколько дней раньше запланированного срока. Также в список соревнований добавился юниорский Кубок Первого канала в Калуге.