ФФККР опубликовала изменения в календаре соревнований
На сайте Федерации фигурного катания России размещены изменения в календаре сезона-2023/2024.
Чемпионат России по прыжкам перенесён из Санкт-Петербурга в Москву на более поздний срок. Турнир шоу программ «Русский вызов» наоборот из столицы перенёсся в Петербург. Кубок Первого канала состоится на несколько дней раньше запланированного срока. Также в список соревнований добавился юниорский Кубок Первого канала в Калуге.
Все изменения выглядят следующим образом:
7-9 декабря 2023 г. — Кубок Первого канала среди юниоров — Калуга
19-22 января 2024 г. — Чемпионат России по прыжкам — Москва
02-03 марта 2024 г. — Кубок Первого канала по фигурному катанию – Санкт-Петербург
8-10 марта 2024 г. — Турнир шоу программ «Русский вызов» — Санкт-Петербург.
Чемпионат.com: главные новости