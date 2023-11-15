ФФККР опубликовала изменения в календаре соревнований

На сайте Федерации фигурного катания России размещены изменения в календаре сезона-2023/2024.

ФФККР опубликовала изменения в календаре соревнований
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Чемпионат России по прыжкам перенесён из Санкт-Петербурга в Москву на более поздний срок. Турнир шоу программ «Русский вызов» наоборот из столицы перенёсся в Петербург. Кубок Первого канала состоится на несколько дней раньше запланированного срока. Также в список соревнований добавился юниорский Кубок Первого канала в Калуге.

Все изменения выглядят следующим образом:

7-9 декабря 2023 г. — Кубок Первого канала среди юниоров — Калуга

19-22 января 2024 г. — Чемпионат России по прыжкам — Москва

02-03 марта 2024 г. — Кубок Первого канала по фигурному катанию – Санкт-Петербург

8-10 марта 2024 г. — Турнир шоу программ «Русский вызов» — Санкт-Петербург.

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