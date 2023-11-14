Фигуристка Миронова сама нарезала музыку к произвольной программе

— В программе собраны несколько стилистически разных эпизодов: основная тема, любовно романтическая и тема борьбы, иллюстрированная криками, выстрелами из оружия. Все эти кусочки музыки и переходы я собирала, нарезала и монтировала сама дома на компьютере, — сказала Миронова «Матч ТВ».