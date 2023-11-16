Авербух: Костомаров — родной для меня человек

«Центром гала-шоу точно буду не я. Центром здесь будут рассказы каждого из фигуристов, их номера — и, конечно же, зрители. Будет много массовых номеров, потому что я много внимания уделяю театральной истории — будет и ледовый коллектив, и воздушные номера, и номера с вокалом и с инструментальной музыкой. Словом, будет яркий гала-концерт, который будет также показан на Первом канале, за что я благодарю Константина Эрнста», — сказал Авербух.