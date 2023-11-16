Авербух отрицает, будто Медведева сыграет корову в его новогоднем шоу

«Мне позвонил Констанин Львович Эрнст и сказал, что у него в гостях детский писатель — его давний друг из Санкт-Петербурга Антон Соя. Предложил нам встретиться.



Антон Соя показал мне один из своих рассказов, который называется «Корова на льду». Не скажу, что я сразу среагировал, но через несколько дней, прочитав книжку и увидев какие-то вещи, я подумал, что, может быть, именно сейчас нужна такая сказка — о семейных ценностях, о преодолении, о пути. И все это с большой улыбкой.



Не такая известная, как «Снежная королева», «Щелкунчик», «Волшебник страны Оз» и другие, которые я ставил, но такая, где интересно следить за сюжетом. Потому что немногие знают сюжетную линию этого небольшого рассказа. Опять же, важно рассказывать о российских детских писателях. Я вижу в этом много важного и полезного. В итоге я решил на это обратить внимание и стал соавтором сценария этой новогодней семейной сказки совместно с Борисом Комаровым», — рассказал Авербух.