Чайковская: российских фигуристов не хотят видеть, потому что они возьмут золото

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила уровень катания на этапах Гран-при России. Ее слова передает «Матч ТВ».

Чайковская ответила, почему российских фигуристов не ждут на мировой арене
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«А где это Ира Роднина сказала, что это первенство ЖЭКа? Это Роднина, я ее знаю. Она прекрасно знает состояние дел в фигурном катании. Вообще у нас на Гран при мировой уровень, они показывают современное катание, высокий уровень элементов. Сейчас нас не выпускают за границу. Как только нас выпустят, мы снова будем золотыми медалистами. Поэтому нас и не хотят видеть», — сказала Чайковская.

Следующий этап Гран-при России пройдет в Самаре с 18 по 19 ноября.

Как Россию исключили из спорта

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

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