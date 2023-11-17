Чайковская ответила, почему российских фигуристов не ждут на мировой арене

«А где это Ира Роднина сказала, что это первенство ЖЭКа? Это Роднина, я ее знаю. Она прекрасно знает состояние дел в фигурном катании. Вообще у нас на Гран при мировой уровень, они показывают современное катание, высокий уровень элементов. Сейчас нас не выпускают за границу. Как только нас выпустят, мы снова будем золотыми медалистами. Поэтому нас и не хотят видеть», — сказала Чайковская.