Главный тренер сборной ответила Родниной, высмеявшей Гран-при России

Главный тренер российской сборной по фигурному катанию Елена Чайковская ответила высмеявшей Гран-при России трехкратной олимпийской чемпионке и депутату Госдумы Ирине Родниной. Ее слова приводит РИА Новости.

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Ранее Роднина раскритиковала Гран-при России, назвав соревнования «первенством ЖЭКа». Она заявила, что по работе могла бы следить за турниром, однако в свободное время не собирается делать это.

Чайковская назвала Роднину великой спортсменкой, которая не нашла себя в фигурном катании и тренерстве.

«Отсюда и такая боль, такие высказывания, которые ничего не значат», — заключила она.