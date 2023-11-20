Тарасова назвала своего любимчика в фигурном катании

«Новость о завершении карьеры какого фигуриста расстроила больше всего? У каждого было свое время. Все мои фигуристы вовремя завершили карьеру и в основном полностью реализовали свой потенциал.



Были ли у меня любимчики? У меня один любимчик — талант. То качество, которое ценю в спортсмене. Стать выдающимся, единственным и неповторимым можно, если у тебя есть талант, кроме всего остального», — сказала Тарасова.