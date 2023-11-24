Премия «Чемпионата»: кто станет Королём и Королевой фигурки в 2023 году

«Если выбирать из всех мужчин, то, конечно, Рома Костомаров. Тут даже говорить не о чем. Среди девушек лучше всех Софья Акатьева, потому что она выиграла чемпионат России. Ещё можно выделить Алину Загитову, потому что она везде и заметная. Конечно, ещё выделю Лизу Туктамышеву. На неё смотрят и равняются молодые девчонки, потому что она пашет много лет и показывает потрясающие результаты», — Татьяна Тарасова.