Премия «Чемпионата»: кто станет Королём и Королевой фигурки в 2023 году
Читатели спортивного портала «Чемпионат» выберут Короля и Королеву фигурки 2023 года.
23 ноября редакция портала анонсировала старт голосования за выбор лучших из лучших в фигурном катании. Впереди месяц важных опросов: читатели «Чемпионата» проголосуют за своих фаворитов.
Премия «Король и Королева фигурки» призвана отметить лучших представителей мира фигурного катания по мнению болельщиков и зрителей. В числе номинантов спортсмены, которые проявили себя в соревнованиях или показательных выступлениях в 2023 году — в том числе уже завершившие соревновательную карьеру.
Список номинантов на сайте «Чемпионата».
У читателей есть шанс почувствовать себя частью этого уникального события. Каждый подписчик телеграм-канала «Ход Коньком» (https://t.me/SkateGambit) может отдать свой голос за фигуриста и фигуристку, которые отличись в этом году.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась своими предположениями об исходе премии в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Если выбирать из всех мужчин, то, конечно, Рома Костомаров. Тут даже говорить не о чем. Среди девушек лучше всех Софья Акатьева, потому что она выиграла чемпионат России. Ещё можно выделить Алину Загитову, потому что она везде и заметная. Конечно, ещё выделю Лизу Туктамышеву. На неё смотрят и равняются молодые девчонки, потому что она пашет много лет и показывает потрясающие результаты», — Татьяна Тарасова.
Антон Сучков, управляющий директор «Чемпионата», директор по цифровой стратегии Rambler&Co: «Мы с командой рады объявить старт ежегодной премии по фигурному катанию. Уверен, что нас ждёт месяц, полный непредсказуемых исходов и интересных событий. Победа в премии будет определяться нашими читателями, всё будет происходить и меняться буквально на наших глазах. Желаю честной борьбы и активного голосования!»
После подведения итогов «Чемпионат» торжественно поздравит победителей премии и вручит памятную награду.
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