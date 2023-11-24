Костомаров рассказал о трудных отношениях с партнершами

«Потом была долгая история восхождения, появлялись результаты. На пути встречалось много трудностей, я попал в танцы на льду, это когда ты не один, а с девочкой за ручку.



С партнершей периодически были трудные отношения, каждый тянет одеяло на себя, плюс я ненавидел ощущение предательства. В какой-то момент партнерша вырастает, нужно ее менять, в какой-то момент ты добился максимума с одним тренером, его надо менять.



Вот эта необходимость что-то менять, чтобы двигаться вперед, для меня была очень трудна. Но это необходимо делать, решение принимать», — заявил Костомаров.