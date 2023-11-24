Российская фигуристка рассказала о шокировавшей ее голой сопернице из США

Российская фигуристка Анастасия Скопцова на YouTube-канале «Фигурка» рассказала о том, как ее шокировала серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Мэдисон Хаббелл.

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Спортсменка рассказала, как встретилась с американкой в раздевалке после тренировки.

«Сидит Мэдисон: коньки, колготки полностью на голое тело, — и нет платья, то есть она сидит полностью голая. Сидит вот так и ест арахисовую пасту. Зато потом, когда ездила на соревнования, поняла, что это норма. Но тогда это было прям шокирующее событие», — вспомнила Скопцова.

Анастасия Скопцова вместе со своим партнером Кириллом Алешиным завершила спортивную карьеру. Пара выиграла юниорский чемпионат мира в сезоне-2017/18, а также становилась бронзовыми призерами чемпионата России и этапа Гран-при. В сезоне-2018/19 они дебютировали во взрослой серии Гран-при, а также стали серебряными призерами челленджера «Кубок Таллина».

В сентябре 2022 года фигуристка в фильме Sport24 рассказала, что во время спортивной карьеры была вынуждена пить слабительные таблетки. Скопцова поделилась, что принимала препараты на протяжении девяти месяцев, постепенно увеличивая дозу, так как старая переставала помогать