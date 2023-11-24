Костомаров собирается в скором времени снова выйти на лед

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что в скором времени собирается появиться на льду на коньках. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Костомаров рассказал журналистам, что уже пробовал стоять на коньках и понимает, что ему удастся найти способ поддерживать баланс за счет других мышц, кроме голеностопа. Фигурист отметил, что не ставит конкретных сроков и признался, что теперь ему гораздо страшнее выходить на лед, чем до заболевания.

Напомним, что Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией. Его состояние оценивалось как тяжелое. В связи с развитием осложнений врачи ампутировали спортсмену обе стопы и пальцы левой руки.