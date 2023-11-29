Российская пара фигуристов объявила о помолвке

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, которые выступали в парном катании, сообщили о помолвке.

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«Она сказала да», — написала Панфилова на странице в соцсетях, опубликовав фотографию с кольцом на пальце.

Напомним, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов являются чемпионами мира 2020 года среди юниоров. Фигуристы также победили на юношеских Олимпийских играх 2020 года, выиграли финал Гран-при 2019 года среди юниоров и становились серебряными и бронзовыми призёрами юниорского Гран-при.