Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов объявили о помолвке

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, которые выступали в парном катании, сообщили о помолвке.

Российская пара фигуристов объявила о помолвке
© Соцсети

«Она сказала да», — написала Панфилова на странице в соцсетях, опубликовав фотографию с кольцом на пальце.

Напомним, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов являются чемпионами мира 2020 года среди юниоров. Фигуристы также победили на юношеских Олимпийских играх 2020 года, выиграли финал Гран-при 2019 года среди юниоров и становились серебряными и бронзовыми призёрами юниорского Гран-при.

В начале нынешнего года Панфилова и Рылов объявили о завершении профессиональной карьеры. Причиной завершения выступлений стала череда травм спортсменов. Сейчас Панфиловой 20 лет, а Рылову 22 года.

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