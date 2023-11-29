Тарасова оценила желание российских фигуристов сменить спортивное гражданство

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила желание российских фигуристов Аннабель Морозов и Игоря Еременко сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова оценила желание российских фигуристов сменить спортивное гражданство
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Тарасова назвала желание танцевальной пары выступать за Францию логичным. «Я слышала, что они хотят перейти. Им давно нужно было это сделать. Но жалко терять такую пару», — отметила специалист.

Ранее 29 ноября стало известно, что дуэт на протяжении полугода рассматривает вариант с переходом в сборную Франции. По информации США под руководством отца партнерши — тренера и хореографа Николая Морозова.

22-летняя Морозов имеет российское, французское и американское гражданство. Вместе с Еременко она выступает с февраля 2023 года.