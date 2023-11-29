Тарасова оценила желание российских фигуристов сменить спортивное гражданство

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила желание российских фигуристов Аннабель Морозов и Игоря Еременко сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова назвала желание танцевальной пары выступать за Францию логичным. «Я слышала, что они хотят перейти. Им давно нужно было это сделать. Но жалко терять такую пару», — отметила специалист.

Ранее 29 ноября стало известно, что дуэт на протяжении полугода рассматривает вариант с переходом в сборную Франции. По информации США под руководством отца партнерши — тренера и хореографа Николая Морозова.