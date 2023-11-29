Медведева анонсировала свое участие в новогоднем выпуске шоу «Маска»

«Друзья, помните же Шаурму? Видите наушники и микрофон? А это значит, что Шаурма возвращается на один новогодний выпуск! С кем и какую песню я пою – большой-большой секрет. Это будет ваш новогодний подарочек. Потому что лучший твой подарочек – это Шаурма на Новый год», — сказала Медведева в видео, опубликованном в соцсетях.