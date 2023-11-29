Фигуристы Морозов и Еременко решили уехать из России
Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко попрощались с тренером Анжеликой Крыловой и заявили о скором вылете в США. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости Спорт.
Ранее появилась информация, что танцевальный дуэт Морозов/Еременко рассматривает возможность сменить спортивное гражданство на французское.
А сегодня, придя на плановую тренировку с Анжеликой Крыловой, спортсмены заявили, что уезжают из России.
«Они пришли на плановую тренировку к Крыловой с букетом и сообщили, что у них через три часа самолет. Хотя у Игоря и Аннабель был альтернативный вариант тренировок в России, они не планировали участвовать в чемпионате страны», — пояснил источник издания.
Морозов имеет российское, американское и французское гражданство.
Спортивное гражданств уже сменили россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин. О переходе Дэвис и Смолкина стало известно в начале июня, когда исполком Федерации фигурного катания России удовлетворил запрос Грузии на смену их спортивного гражданства. Дэвис — дочь российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина. Пара живет и тренируется в США.