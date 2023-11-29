Уехавшие из России фигуристы не бросят своего тренера

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко, выступающие дуэтом в танцах на льду, планируют продолжить сотрудничество с тренером и хореографом Анжеликой Крыловой. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России. - Чемпионат.ком

Ранее РИА Новости Спорт сообщило, что Морозов и Еременко прекратили работу с Крыловой и в ближайшей перспективе, скорее всего, переедут тренироваться в США, где их будет курировать тренер Николай Морозов, отец Аннабель. - Матч ТВ

Морозовой 22 года, до декабря 2022 года она выступала в дуэте с Дэвидом Нарижным. Спортсмены стали победителями этапов Гран-при России в Москве и Казани. Еременко 26 лет, он выступал в дуэте с Софьей Шевченко, с которой стал победителем юниорского финала Гран-при (сезон-2018/19) и бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2019). - ТАСС