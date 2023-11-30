Навка отреагировала на новость о смене гражданства Морозовой и Ерёменко

Олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на новость о том, что отечественный танцевальный дуэт фигуристов Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко рассматривает идею сменить спортивное гражданство на французское. Якобы они планируют работать под кураторством отца Аннабель — тренера и хореографа Николая Морозова в США. До этого они тренировались под руководством Анжелики Крыловой.