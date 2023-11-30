ISU ожидает публикацию решения CAS по делу Валиевой до 12 февраля

"Совет ISU отметил, что Спортивный арбитражный суд планирует опубликовать свое решение относительно арбитражного разбирательства по делу Валиевой к 12 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

17-летняя фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.