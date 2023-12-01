"Как мой плевок примерно». Траньков - о выбросах Веры Базаровой

Ранее экс-фигуристка Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Ларионовым, высказалась о работе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса».