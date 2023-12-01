Траньков ответил на комментарий «У Веры были шикарные выбросы»: «Ага, точно. Как мой плевок примерно»

Ранее экс-фигуристка Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Ларионовым, высказалась о работе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса».

"Как мой плевок примерно». Траньков - о выбросах Веры Базаровой
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После этого Траньков опубликовал в телеграме видео четверного выброса Бойковой и Козловского с подписью «С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов».

В комментариях к посту пользователь отметил: «У Веры были шикарные выбросы, мимо».

«Ага))) точно))) как мой плевок примерно)))», – ответил на это Траньков.

Позднее комментарии были удалены.