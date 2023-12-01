Во Франции прокомментировали переход российских фигуристов

Во Франции сообщили, что не общались с российскими фигуристами Морозов и Еременко по поводу перехода
Агата Жанна, руководитель отдела внешних коммуникаций Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG), заявила, что у их стороны не было контактов с российскими фигуристами Аннабель Морозов и Игорем Еременко.
Ранее сообщалось, что танцевальный дуэт Морозов/Еременко прекратил работу с тренером Анжеликой Крыловой и рассматривает возможность сменить спортивное гражданство на французское.
— Аннабель Морозов и Игорь Еременко не выходили на связь с нашей федерацией, — цитирует представителя FFSG Sport24.
Морозов имеет российское, американское и французское гражданство.