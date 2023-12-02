РСС признал Щербакову лучшей спортсменкой Олимпиады 2022 года

Победительница соревнований в женском одиночном катании фигуристка Анна Щербакова признана лучшей спортсменкой Олимпиады 2022 года в Пекине по версии Российского союза спортсменов (РСС).

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Церемония вручения наград состоялась в субботу в Академии самбо и бокса, она проходила в рамках торжественного вечера, посвященного чествованию чемпионов и призеров Олимпийских игр в Гренобле (1968 год), Мехико (1968), Калгари (1988), Сеуле (1988), Нагано (1998), Пекине (2008, 2022) и Пхёнчхане (2018).

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Лучшей спортсменкой Олимпиады 2018 года признали фигуристку Алину Загитову, лучшим тренером - Этери Тутберидзе. Лучшей командой Игр стала российская сборная по лыжным гонкам. Лучшим спортсменом Олимпийских игр 2008 года признан борец вольного стиля Бувайсар Сайтиев, лучшей спортсменкой - синхронистка Мария Громова. Лучшим тренером Игр в Пекине стала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, лучшей женской командой - сборная по синхронному плаванию, лучшей мужской командой - сборная по плаванию. Лучшей федерацией была признана Федерация спортивной борьбы России.

Лучшей спортсменкой Олимпиады в Нагано признали фигуристку Оксану Казакову, лучшим спортсменом - фигуриста Артура Дмитриева, лучшей женской командой - сборную по лыжным гонкам, лучшей мужской командой - сборную по хоккею. Лучшим тренером стал Александр Грушин (лыжные гонки), лучшей федерацией - Федерация лыжных гонок России. Лучшим спортсменом Олимпиады в Сеуле стал Дмитрий Билозерчев (спортивная гимнастика), лучшей спортсменкой - бегунья Мария Пинигина, лучшим тренером признан Леонид Аркаев (спортивная гимнастика), лучшей федерацией - федерация легкой атлетики. Лучшей мужской командой стала сборная по футболу, женской - сборная по волейболу.

Лучшим спортсменом Олимпиады в Калгари стал хоккеист Александр Кожевников, лучшей спортсменкой - лыжница Светлана Нагейкина, лучшей мужской командой - сборная по хоккею, лучшей женской командой - сборная по лыжным гонкам. Лучшим тренером признали Татьяну Тарасову (фигурное катание), лучшей федерацией - федерацию лыжных гонок. Лучшим спортсменом Игр в Мехико признали фехтовальщика Марка Ракиту, лучшей спортсменкой - фехтовальщицу Галину Горохову, лучшей федерацией стала федерация спортивной гимнастики. Лучшими командами признаны мужская и женская сборные по волейболу.