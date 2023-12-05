Елена Радионова: уровень женского одиночного катания падает

Елена Радионова считает, что уровень российских фигуристок падает.

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– Этот сезон по состоянию здоровья пропустила Соня Акатьева. Сможет ли она вернуться в строй после перерыва?

– Тяжело сказать. В фигурном катании нельзя выпадать ни на сезон. Раньше все катались до 17-18 лет и успевали завоевать все возможные титулы. Однако сейчас, с поднятием возрастного ценза, эти границы могут измениться. Возможно, девочки начнут кататься дольше.

Как бы грустно это ни звучало, но уровень женского одиночного катания падает. Например, Камила Валиева, Аня Щербакова, Саша Трусова двигали фигурное катание вперед, шли на четверные. Сейчас же спортсменки не рискуют, а если заявляют четверной, то производят вау-эффект.

Уровень падает, поэтому Соне будет проще вернуться. Конечно, хочется видеть ее на льду. Она воздушная, легкая, но в то же время со спортивным стержнем. Чем больше ты пропускаешь, тем сложнее вернуться в колею. Но я желаю Соне скорейшего выздоровления.