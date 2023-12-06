Тренер Наталья Линичук приняла предложение Плющенко

Наталья Линичук согласилась на работу в академии Евгения Плющенко.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Линичук дала согласие на работу в академии «Ангелы Плющенко», где в настоящее время активно развиваются танцы на льду», – сказал собеседник агентства.
В академии Плющенко тренируются бронзовый призер юниорского ЧМ-2018 в танцах на льду Арина Ушакова и победитель финала Гран-при России-2023 Валерий Ангелопол.
67-летняя Линичук – олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду с Геннадием Карпоносовым. Позже дуэт начал тренерскую работу в США. В начале января Линичук вернулась в Россию.
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