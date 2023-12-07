Хазе и Володин лидируют после короткой программы финала Гран-при ISU в Пекине

Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, выиграли короткую программу в соревновании спортивных пар на финале Гран-при ISU, проходящем в Пекине. Перед произвольной программой пара занимает первое место с результатом 72,56 балла. На втором месте канадский дуэт Динны Стеллато-Дудек и Максима Дешама (71,22), на третьем — Сара Конти и Никколо Мачи из Италии, набравшие 70,30 балла.