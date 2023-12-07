Хазе и Володин лидируют после короткой программы финала Гран-при ISU в Пекине
Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, выиграли короткую программу в соревновании спортивных пар на финале Гран-при ISU, проходящем в Пекине. Перед произвольной программой пара занимает первое место с результатом 72,56 балла. На втором месте канадский дуэт Динны Стеллато-Дудек и Максима Дешама (71,22), на третьем — Сара Конти и Никколо Мачи из Италии, набравшие 70,30 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Пекин, Китай
Спортивные пары. Короткая программа
1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 72,56.
2. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 71,22.
3. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 70,30.
4. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 65,51.
5. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 61,91.
6. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 61,78.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.