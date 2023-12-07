Малинин впервые в истории исполнил четверной аксель в короткой программе

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем в короткой программе финала Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в Пекине.

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19-летний спортсмен в первый соревновательный день чисто исполнил четверной аксель и получил от судей 106,9 балла. Второе место в короткой программе занял японец Шома Уно, отставший на 0,88 балла от Малинина. Тройку лидеров замкнул Юма Кагияма из Японии с результатом 103,72 балла.

В топ-6 по итогам короткой программы вошли также японец Као Миура и два француза — Кевин Аймо и Адам Сяо Хим Фа.

В сентябре 2022 года Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире U.S. International Classic, который проходил в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). За исполнение этого элемента он был включен в Книгу рекордов Гиннесса.